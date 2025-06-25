شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 32450 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 40417 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 14551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 9581 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13046 نقطة.