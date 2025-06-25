شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينة السادات والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بمدينة السادات، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة.

وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على الأراضي تحت ولاية أجهزة تنمية المدن الجديدة، وأن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض الكائنة بحرى طريق اسكندرية - مطروح الساحلي بشارع مسجد الآمن بالله، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في صب سقف الدور الأرضي وبناء الأدوار " الأول، الثاني، الثالث"، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي - محافظة مطروح، داخل حدود القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي وشدة خشب وأعمدة الدور الأول علوي، ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض أخرى كائنة بحرى الطريق الساحلي - داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في إقامة مبنى دور أرضى، وذلك بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص قرار آخر للوزير على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة بالمنطقة الشمالية الشرقية - الحزام الأخضر بمدينة السادات - المنوفية، والمتمثلة في مبنيين قاعدتي خزاني مياه وتسميد وبرجولة خشب، بدون ترخيص ودون سند قانوني بالمخالفة للقانون.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدينة السادات، والقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، تنفيذ الإزالات بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص.