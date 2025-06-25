شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار21 بـ 35.050 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

- عيار 24 سجل 40.050 دينار

- عيار 22 سجل 36.725 دينار

- عيار 21 سجل 35.050 دينار

- عيار 18 سجل 30.050 دينار

- عيار 14 سجل 23.375 دينار

- عيار 12 سجل 20.025 دينار

- الاونصة1246.025 دينار

- الجنيه الذهب280.425 دينار

- الأونصة بالدولار3313.89 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.