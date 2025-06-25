شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفتح باب تلقي الاعتراضات على نتيجة انتخابات مجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البورصة المصرية، عن فتح باب تلقي الاعتراضات على نتيجة انتخابات مجلس إدارة البورصة، ابتداءً من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاث أيام عمل تنتهى يوم الإثنين المقبل، سواء على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها وذلك بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية.

وكانت البورصة، قد أعلنت عن نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته 2025-2029، بفوز كل من رانيا يعقوب، وأحمد أبو السعد، وشوكت المراغي، عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب، طبقًا لعدد الأصوات، فيما فاز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي، هاشم السيد، وفاز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، داليا السواح، بالتزكية.



