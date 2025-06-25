شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الأسترليني يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم الأربعاء 25-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 68 جنيه للشراء، و68.22 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68 جنيه للشراء، و68.22 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68 جنيها للشراء

68.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

68 جنيها للشراء.

68.22 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

68 جنيها للشراء.

68.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

68 جنيها للشراء

68.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

68 جنيها للشراء

68.28 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68 جنيها للشراء

68.30 جنيه للبيع



