شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 25 يونيو 2025 08:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25-6-2025. ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.97 جنيه للشراء و50.11 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى 50 جنيه للشراء و50.10 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.10 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيه للشراء.

50.10 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.10 جنيه للبيع.

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