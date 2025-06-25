شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25-6-2025 فى قطر.. عيار 18بـ290.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 387.75 ريال

عيار 22 سجل 355.50 ريال

عيار 21 سجل 339.25 ريال

عيار 18 سجل 290.75 ريال

عيار 14 سجل 226.25 ريال

عيار 12 سجل 194.00 ريال

الاونصة12062.50 ريال

الجنيه الذهب2714.75 ريال

الأونصة بالدولار3313.89 دولار



وبدأت عملية تسعير الذهب تفقد قدر كبير من المخاطر الجيوسياسية التي كانت تؤثر على سعر الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد التهدئة الحالية بين إيران والولايات المتحدة والكيان الصهيوني.