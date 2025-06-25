شكرا لقرائتكم خبر عن الأدنى منذ أسابيع.. سعر الذهب العالمى يلامس أقل مستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في البورصات العالمية لتقترب من 3305 دولارات للأونصة، في واحدة من أكبر موجات الهبوط اليومية منذ عدة أسابيع.

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله المعدن الأصفر خلال جلسة أمس، متأثرًا بتراجع الأسعار العالمية وهدوء التوترات الجيوسياسية.

جاء هذا الاستقرار في ظل انخفاض الطلب على الذهب كملاذ آمن عالميًا، عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما ساهم في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وتراجع الإقبال على الأصول الآمنة مثل الذهب.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21: 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



ووفقًا لمؤشرات سوق الصاغة، فقد سجل سعر جرام الذهب أمس تراجعًا يتراوح بين 120 و130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، بينما خسر الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

عالمياً.. الذهب عند أدنى مستوى منذ أسابيع

ويترقب السوق حاليًا تحركات الدولار، وسط توقعات متباينة بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ويرى بعض المحللين أن التراجع الحالي قد يمثل فرصة جيدة للشراء، خاصة مع الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، لكنهم في الوقت نفسه يشيرون إلى أن أي توترات جديدة أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة قد تعيد الأسعار إلى الصعود.