شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ400 درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالى 400 درهم إماراتى.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 400.00 درهم

عيار 22 سجل 370.25 درهم

عيار 21 سجل 355.00 درهم

عيار 18 سجل 304.25 درهم

عيار 14 سجل 235.50 درهم

عيار 12 سجل 201.75 درهم

الاونصة12441.50 درهم

الجنيه الذهب2840.00 درهم

الأونصة بالدولار3313.89 دولار

يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الإمارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.