شكرا لقرائتكم خبر عن لحظه بلحظه.. سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار، استقرار أمام الجنيه المصري، خلال الايام الاخيره، حيث بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 25-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري عند 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع



فى بنك مصر إلى 50 جنيه للشراء و50.1 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيه للشراء 50.1 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيه للشراء.

50.1 جنيه للبيع.