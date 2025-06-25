شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت من سكان القاهرة الجديدة.. اعرف الخدمات المقدمة من البوابة الموحدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إتاحة 20 معاملة إلكترونية (Online) عبر البوابة الموحدة لخدمات المواطنين، وذلك على الرابط التالى: www.nuca-services.gov.eg في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ونستعرض لكم أبرز الخدمات المقدمه كالتالي :..أولا: الطلبات والخدمات المتاحة:
1-طلب التصالح طبقًا للقانون 187 لسنة 2023.
2- طلب الموافقة على زيادة مسطح المباني بدور السطح.
3-طلب ترخيص بناء لزيادة مسطح المباني بدور السطح.
4- طلب بيان صلاحية موقع.
5- طلب ترخيص أعمال بناء (إنشاء).
6- طلب ترخيص أعمال بناء – تعديل.
7-طلب ترخيص بناء مقبرة.
8- طلب تجديد ترخيص بناء.
9- طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي).
10- طلب معاينة.
11- طلب تصريح حفر.
12-طلب رخصة محل عام (قانون 154).
13- طلب توصيل عداد كهرباء (دائم – مؤقت – إنشائي).
14- طلب استلام قطعة أرض.
15- طلب استلام إخطار تخصيص.
16- طلب إصدار خطابات الشهر العقاري.
17- طلب سداد غرامة أو مخالفة.
18- طلب صورة طبق الأصل.
19- طلب صورة من محضر الاستلام.
20- طلب استخراج عقد ابتدائي.ثانيا: طريقة الخدمات:
١- طريقة التقديم عبر البوابة الموحدة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي www.nuca-services.gov.eg.
٢- إنشاء حساب مستخدم جديد باستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني.
٣- تسجيل الدخول إذا كان لدى المواطن حساب بالفعل، واختيار المدينة (القاهرة الجديدة).
٤- تحديد نوع الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، وملء البيانات المطلوبة بدقة في نموذج الطلب، مع إرفاق المستندات اللازمة (مثل: بطاقة الرقم القومي – إثبات الملكية – الرسومات الهندسية – خطاب التخصيص، حسب نوع المعاملة).
٥- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا من خلال بوابة الدفع المتاحة على الموقع وبعد إرسال الطلب.
٦- يمكن متابعة حالته من خلال الحساب الشخصي على الموقع.
٧- يتم إرسال إشعارات تلقائية بالتطورات (القبول – الرفض – الاستيفاء – تحديد موعد معاينة – اعتماد الخدمة).
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