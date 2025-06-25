شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة الكاملة لمزيج الطاقة المتجددة فى مصر بين الحاضر والمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

بلغ إجمالي الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 7 آلاف 700 ميجا وات تحتل الطاقة المائية النصيب الأكبر منها 37% والرياح 28% الخلايا الفوتو فولطية 32% والشمسية 2% والكتلة الإحيائية "انتاج الكهرباء من المخالفات" 1%، وبالنسبة للمشروعات التى جارى تنفيذها حتى 2030 تمثل نسبة مشروعات انتاج الكهرباء من الرياح فى مزيج الطاقة المتجددة 66% والشمس 34%.

- خريطة مشروعات انتاج الكهرباء من الرياح في مصر

• أولا المشروعات المنفذة بقدرة 2192 ميجا وات كالاتى :

1- محطة الزعفرانة بقدرة 540 ميجا وات

2- محطة البحر الأحمر بقدرة 308 ميجا وات

3- محطة غرب بكر بقدرة 250 ميجا وات

4- محطة خليج السويس بقدرة 252 ميجا وات

5- محطة رأس غارب بقدرة 262 ميجا وات

6- محطة جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات.



• ثانيا المشروعات قيد التنفيذ بقدرة 2644 ميجا وات كالاتى:

1- محطة السويس بقدرة 1100 ميجا وات

2- محطة أمونت 1 بقدرة 500 ميجا وات

3- تحالف مصدر انفينتى حسن علام بقدرة 200 ميجا وات

4- محطة البحر الأحمر بقدرة 344 ميجا وات

5- محطة سيمنس جامسيكا بقدرة 500 ميجا وات



• ثالثا مشروعات جارى تطويرها بقدرة 8900 ميجا وات كالاتى :

1- تحالف مصدر انفينتى حسن علام 1500 ميجا وات

2- مشروع سكاتك بقدرة 900 ميجا وات

3- مشروع امونت 2 بقدرة 500 ميجا وات

4- مشروع اكوباور بقدرة 2000 ميجا وات

5- تحالف طاقة فولتاليا 1100 ميجا وات

6- مشروع الكازر بقدرة 2000 ميجا وات

7- تحالف انجى اوراسكم تويتا بقدرة 900 ميجا وات



- خريطة مشروعات انتاج مشروعات الكهرباء من الشمس في مصر



• أولا المشروعات المنفذة بقدرة 2644 ميجا وات

1- محطة الكريمات شمس حرارى بقدرة 140 ميجا وات

2- خلايا فوتوفولطية بنظام صافى القياس بقدرة 233 ميجا وات

3- محطات غير متصلة بالشبكة بقدرة 30 ميجا وات

4- محطة اكوا باور بقدة 200 ميجا وات

5- محطة الزعفرانة الشمسي بقدرة 50 ميجا وات

6- مجمع بنبان الشمسي بقدرة 1465 ميجا وات

7- محطة كوم امبو بقدرة 50 ميجا وات

8- محطة ابيدوس 1 بقدرة 500 ميجا وات



• ثانيا مشروعات قيد الانشاء بقدرة 2020 ميجا وات

1- محطة الغردقة بقدرة 20 ميجا وات

2- محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجا وات

3- محطة ابيدوس 2 بقدرة 1000 ميجا وات



• ثالثا مشروعات قيد التطوير بقدرة 3800 ميجا وات

1- تحالف طاقة فولتافيا بقدرة 2100 ميجا وات

2- تحالف مصدر حسن علام انفنيتي بقدرة 1200 ميجا وات

3- محطة ستيت جريد بقدرة 500 ميجا وات

- مشروعات الكتلة الإحيائية "انتاج الكهرباء من المخالفات"



• أولا المشروعات المنفذة بقدرة 64 ميجا وات

1- الجبل الأصفر المرحلة الاولى بقدرة 25 ميجا وات

2- الجبل الأصفر المرحلة الاولى بقدرة 27.5 ميجا وات

3- شرق الإسكندرية بقدرة 11.5 ميجا وات



• ثانيا مشروعات قيد التنفيذ بقدرة 30 ميجا وات

- خريطة ملكية محطات الطاقة المتجددة بين الدولة و القطاع الخاص بقدرة 7734 ميجا وات



• أولا المشروعات المنفذة المملوكة للدولة بفدرة 4453 ميجا وات

1- محطات رياح بقدرة 1376 ميجا وات

2- محطات شمسية بقدرة 246 ميجا وات

3- محطات مائية بقدرة 2832 ميجا وات

• ثانياً المشروعات المنفذة المملوكة للقطاع الخاص بقدرة 3280 ميجا وات

1- محطات رياح بقدرة 818 ميجا وات

2- محطات شمسية بقدرة 2398 ميجا وات

3- كتلة حيوية 63 ميجا وات

• مشروعات تحت الانشاء و التطوير تابعة للقطاع الخاص بقدرة 17 ألف 364 ميجا وات

1- مشروعات تحت الانشاء بقدرة 4664 منهم 2644 ميجا وات محطات رياح و 2020 محطات شمسية

2- مشروعات تحت التطوير بقدرة 12 الف 700 ميجا وات منهم محطات رياح بقدرة 8900 ميجا وات و 3800 ميجا وات شمسي.