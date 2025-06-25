شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التقدم لمسابقة معلم مساعد ماده الدراسات الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأربعاء، 25 يونيو 2025 03:00 ص
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجه وزاره التربية والتعليم والتعليم الفنى عن التعاقد مع عدد (4677) في وظيفة معلم مساعد مادة االدراسات الاجتماعية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائى – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة للوزارة.
وعن الشروط المطلوبة: المهارات الأساسية: أن يجتاز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
وأكد الجهاز أن غلق باب التقدم سيكون 19/7/2025
أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
شروط المتقدمين
العمر:يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام
مستوى المؤهل:*مؤهل عال
المؤهل:*مؤهل عال-تربية(أساسي -خاص- عام -أزهر) تخصص الدراسات الاجتماعية
*مؤهل عال-علوم ذوي الإعاقة والتأهيل(البرنامج التربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية
*مؤهل عال-علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تخصص الدراسات الاجتماعية
*مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي) تخصص الدراسات الاجتماعية
التقدير:ألا يقل عن مقبول
المستندات المطلوبة:* الصورة الشخصية
*الرقم القومي وجه أول سارية
*الرقم القومي وجه ثاني سارية
*المؤهل الدراسي
*المؤهل الأعلى إن وجد
* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث
*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة
*الدبلوم التربوي
* إيصال الإيداع البنكي
*افادة معتمده من المدرسة والإداره التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصةبيانات الإعلان
حالة الوظيفة:وظيفة خالية
بداية الإعلان:2025/06/19
نهاية الإعلان:2025/07/19
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