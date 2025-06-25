شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 فى محلات الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمى للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، و يستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء فى مصر..

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.