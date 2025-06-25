شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 بالصباحية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع افتتاح السوق، شهد سعر الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ بعد هبوط كبير خلال جلسة أمس.



وتأثر الذهب في مصر بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما انعكس على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا

عيار 21 : 4690 جنيهًا

عيار 18: 4020 جنيهًا

عيار 14: 3127 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا



وبحسب مؤشرات التسعير في سوق الصاغة، انخفض سعر جرام الذهب أمس بنحو 120 إلى 130 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، في حين فقد الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.



وتراجعت أسعار الذهب عالميًا لتقترب من 3305 دولارات للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

الانخفاضات الحالية تعد من أكبر التراجعات اليومية منذ أسابيع، و أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب بشأن تحركات الدولار.

التراجع الحالي في سعر الذهب يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي التي تسود الأسواق، إلا أنهم حذروا من احتمالية عودة الأسعار للارتفاع في حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة.