الاقتصاد

انهيار أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

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انهيار أم استقرار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:00 ص

لا تزال أسعار الذهب فى مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى تلعب دورًا فى تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر..

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 24: 5360 جنيهًا
- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا
- عيار 18: 4020 جنيهًا
- عيار 14: 3127 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا
 

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً..

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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