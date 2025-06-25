شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025 بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الأربعاء، 25 يونيو 2025 12:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، فى البنك الأهلى المصري 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز