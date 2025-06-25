شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 24-6-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: يو للتمويل الاستهلاكي، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمالية والصناعية المصرية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة للصوامع والتخزين، وجنوب الوادي للأسمنت، والنصر للأعمال المدنية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 78 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.4 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.33%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.9%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 541.3 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 88.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 405.9 ألف جنيه، 619.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة.

وصعدت أسهم 176 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

تعاملات الداخليين



تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات ابن سينا فارما، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 10 آلاف سهم، 205 آلاف سهم، 6 آلاف سهم، 60 ألف سهم، 20840 سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، ورواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 9454 سهمًا، 91 سهم، 91 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياح والعقاري عدد 1.7 مليون سهم.

فيما باع داخليين بشركات العربية لحليج الأقطان، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ومينا للاستثمار السياحي والقاري، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 2.2 مليون سهم، 2 مليون سهم، 100 الف سهم، 167.5 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي إيديتا للصناعات الغذائية، ورواد السياحية-الرواد عدد 1.5 مليون سهم، 302.2 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 475 ألف سهم.

بريميم



أعلنت شركة بريميم هيلثكير جروب، نجاح المرحلة الثانية من الاكتتاب في زيادة رأس المال، والتي شهدت إقبالًا قويًا من المستثمرين، وبلغ معدل التغطية 4.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب في هذه المرحلة، وتقدم المساهمون بطلبات للاكتتاب بلغ اجماليها 4,691,357,466 سهم بينما كان متاحًا فقط 1,002,351,984 سهم وهي المتبقية من المرحلة الأولى، وبلغت نسبة التخصيص لطلبات الاكتتاب في المرحلة الثانية من زيادة رأسمال قدرت بنحو 21.36%.

نايل سات



أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، موافقة مجلس الإدارة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

أسكوم



أعلنت شركة أسيك للتعدين-أسكوم، موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على التقدم بعرض لشراء نسبة 90% من أسهم شركة أسطول للنقل البري، والتابعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بسعر 8.224 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية للصفقة 641 مليون جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.