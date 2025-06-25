شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5360 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

اسعار الذهب اليوم

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عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا

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وتشير العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح إيجابي لوول ستريت، مع تعزيز المعنويات بإعلان الرئيس دونالد ترامب عن وقف إطلاق النار في الصراع الإسرائيلى الإيرانى - على الرغم من استمرار التساؤلات الرئيسية حول استمرارية وقف الأعمال العدائية

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادى والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.