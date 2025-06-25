شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى 50 جنيها للشراء و50.1 جنيه للبيع، فى بنك مصر إلى 50 جنيها للشراء و50.1 جنيها للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50 جنيها للشراء 50.1 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50 جنيها للشراء 50.1 جنيه البيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50 جنيها للشراء.

50.1 جنيه للبيع.