شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 24-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025.

إيقاف تداول 14 سهمًا



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: يو للتمويل الاستهلاكي، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمالية والصناعية المصرية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والعامة للصوامع والتخزين، وجنوب الوادي للأسمنت، والنصر للأعمال المدنية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 78 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.4 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.33%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.9%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 541.3 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 88.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 405.9 ألف جنيه، 619.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة.

وصعدت أسهم 176 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 206.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- يو للتمويل الاستهلاكي بسعر إغلاق 8.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- وثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بسعر إغلاق 5.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.87%.

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 149.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.22%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 248.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.55%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 79.430 بنسبة تراجع بلغت 6.23%.

- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 57.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 52.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.02%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 10.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.67%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 19.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.3%.