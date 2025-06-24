البورصة الكويتية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار (177.28) نقطة، ما نسبته (2.2) في المئة، ليصل إلى مستوى (8230.93) نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة (888) مليون سهم من خلال تنفيذ (38752) صفقة نقدية بقيمة (170) مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة (1.25) في المئة، ما يعادل (88.32) نقطة، ليغلق عند مستوى (7163.56) نقطة، بعد تداول (507.9) ملايين سهم، بقيمة (53.3) مليون دينار، نتيجة تنفيذ (23335) صفقة نقدية.

وزاد مؤشر السوق الأول (208.25) نقاط، ما يعادل نسبة (2.29) بالمئة، ليبلغ مستوى (8903.97) نقاط، من خلال تداول (380.1) مليون سهم، عبر تنفيذ (15417) صفقة نقدية بقيمة (116.2) مليون دينار.

وحقق مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بنحو (105.06) نقاط، أي بنسبة (1.50) بالمئة، لينهي تداولاته عند مستوى (7090.43) نقطة، من خلال تداول (282.6) مليون سهم عبر تنفيذ (10311) صفقة نقدية، بقيمة (30.3) مليون دينار.

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