طيران ناس يدشن رحلاته الصيفية المباشرة إلى العلمين ومدينة ريزا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - احتفل طيران ناس، الناقل الجوي السعودي الاقتصادي الرائد، بتدشين أولى رحلاته المباشرة لموسم الصيف 2025 بين مدينة جدة ومدينة العلمين الواقعة في الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية، وكذلك بين العاصمة الرياض ومدينة ريزا الواقعة شمال تركيا.

ويأتي إطلاق هذه الوجهات ضمن خطة طيران ناس التوسعية لصيف هذا العام، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوجهات السياحية المميزة، وتوفير خيارات سفر جديدة ومباشرة للمسافرين من المملكة.

وتعكس هذه الخطوة التزام طيران ناس بدعم حركة السياحة والتواصل بين المملكة والدول الشقيقة، مع تعزيز مكانته كشركة طيران إقليمية رائدة في تقديم خدمات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية.

يُذكر أن طيران ناس يواصل توسيع شبكة رحلاته الموسمية والدولية لتغطية أكثر من 100 وجهة داخلية ودولية.

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