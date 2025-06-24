شكرا لقرائتكم خبر عن شركات التأمين تصرف 18.4 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 4 شهور بزيادة 35% والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 وبلغت 38.4 مليار جنيه، مقابل 28.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.2%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، مقابل 15.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 45.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 21.3%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 18.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 34.9%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 34.8%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025، مقابل 7.04 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 35%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 بين 32.9 مليار جنيه أقساط للتأمين التجارى مقارنة بقيمة 25.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 31.2%، و5.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 55.5%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجارى بين 16.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 12.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 34.2%، و1.9 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 41.7%.