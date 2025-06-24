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تراجع أسعار الذهب فى السوق المصرى من جديد.. وعيار 21 بسجل 4690 جنيها

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تراجع أسعار الذهب فى السوق المصرى من جديد.. وعيار 21 بسجل 4690 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب – إسلام سعيد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 05:00 م

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ما انعكس على تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبحسب مؤشرات التسعير في سوق الصاغة، انخفض سعر جرام الذهب بنحو 100 إلى 120 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية الأسبوع، في حين فقد الجنيه الذهب أكثر من 1000 جنيه دفعة واحدة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

- عيار 24: 5360 جنيهًا

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4690 جنيهًا

- عيار 18: 4020 جنيهًا

- عيار 14: 3127 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 37520 جنيهًا


وتراجعت أسعار الذهب عالميًا إلى مستوى 3325 دولارًا للأونصة، متأثرة بتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد تهدئة الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

وقال تجار في سوق الذهب إن الانخفاضات الحالية تُعد من أكبر التراجعات اليومية منذ أسابيع، و أن السوق يشهد حاليًا حالة من الترقب بشأن تحركات الدولار.

وأكد التجار، أن التراجع يمثل فرصة مناسبة للشراء، خاصة في ظل حالة الهدوء النسبي التي تسود الأسواق، إلا أنهم حذروا من احتمالية عودة الأسعار للارتفاع في حال تجدد التوترات أو صدور بيانات اقتصادية مفاجئة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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