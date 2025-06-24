شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها مواد البناء بنسبة 5.5% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على رأسها مواد البناء بنسبة 5.5%، أعقبه قطاعا الخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 5.2%، يليهما قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4.4%، 4.3%، على الترتيب، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.6%، وزاد قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.3%.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.1%، ونما قطاعا البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 2.5%، 2.1%، على التوالي، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، وأخيرًا قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 128.4 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.33%، والعرب على 6.75%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.9%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 541.3 مليون جنيه، 21.4 مليون جنيه، 88.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 405.9 ألف جنيه، 619.6 مليون جنيه، 31 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 12460 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2065 نقطة.