شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة للجلسة الثالثة على التوالي بتداولات 6.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.311 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 32598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 40588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.76% ليغلق عند مستوى 14640 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9610 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 13088 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 3381 نقطة.