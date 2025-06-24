شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 24 -6-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 24 يونيه 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.875 جنيه للشراء.

13937 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.784 جنيه للشراء.

13.783 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.784 جنيه للشراء.

13.72 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.67 جنيه للشراء.

13.722 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.77 جنيه للشراء.

13.72 جنيه للبيع.