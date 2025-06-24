شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري عند 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى 49.99 جنيه للشراء و50.09 جنيه للبيع فى بنك مصر إلى 49.98 جنيه للشراء و50.8 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 49.98 جنيه للشراء 50.8 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.96 جنيه للشراء 50.6 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار الآن بالبنوك المصرية اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.99 جنيه للشراء.

50.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.98 جنيه للشراء.

50.8 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.98 جنيه للشراء.

50.8 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.96 جنيه للشراء.

50.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.98 جنيه للشراء.

50.8 جنيه للبيع.