شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس اتحاد السياحة: الأرقام التي تحققت بالقطاع بفضل حالة الأمن والاستقرار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولشريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ما يبذلونه لدعم القطاع السياحي، وتسخير كل الإمكانيات للنهوض بهذا القطاع.

وجاء ذلك بالمؤتمر الصحفي المنعقد بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية، وبحضور يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار وأعضاء الاتحاد وممثلي غرف السياحة.

وقال الشاعر إن الأرقام التي تحققت خلال السنوات الثلاثة الماضية، جاءت بفضل حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر، ومرت وتمر بمصر بأمان رغم الوضع الإقليمي الملتهب.

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي أكثر رئيس وزراء بذل مجهود وأعطى من وقته للقطاع السياحي، لدعمه ودعم العاملين به.