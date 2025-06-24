شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توزيع جوائز الموسم الثالث من مسابقة "Startup Power" للمشروعات الابتكارية والان مع تفاصيل الخبر

تختتم اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو مسابقة "Startup Power" لدعم المشروعات الناشئة في موسمها الثالث، بعد رحلة تنافسية امتدت لأشهر وجرت بين مئات من الشباب، بهدف تطوير أفكارهم الابتكارية والإبداعية وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع. وقد بدأت المسابقة عام 2020 بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات ومؤسسة أبو هشيمة الخير.

ويُقام حفل الختام اليوم وتوزيع الجوائز على المشروعات الابتكارية الناجحة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة، بالإضافة إلى رواد الأعمال الشباب من مختلف المحافظات، حيث يشهد الحفل توزيع جوائز مالية وفرص تمويلية لأفضل المشروعات، بالإضافة إلى جوائز خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتكنولوجيا الزراعية، في إشارة واضحة لتوجه الدولة نحو دعم الابتكار والتنمية المستدامة.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حرص الجهاز على تهيئة البيئة الملائمة لنمو ريادة الأعمال تماشيا مع أهداف رؤية مصر 2030، موضحا أن StartUp Power تقدم نموذجا ناجحا في دعم شباب المبتكرين ومساعدتهم على تحويل أفكارهم لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تخدم السوق المحلي وتلبى احتياجاته في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والتكنولوجية والزراعية.

ومن جانبه قال النائب أحمد أبو هشيمة، قال: "ما رأيناه خلال المواسم الثلاثة من Startup Power يثبت أن شباب مصر يمتلكون أفكارًا واعدة تستحق كل الدعم، نحن لا نقدم لهم مجرد جائزة، بل نفتح أمامهم أبواب المستقبل، المسابقة دي مش مشروع موسمي، دي رؤية مستمرة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم إلى مشروعات استثمارية حقيقية."