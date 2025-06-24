شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: الموافقة على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ215.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر أبريل عام 2025، وبلغت 228 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 57.3 مليار جنيه، مقارنة بـ204 موافقات خلال شهر أبريل من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 69.3 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 11.8%، وانخفاضًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 17.4%.

ووزعت الموافقات بين 222 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 55.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2025 مقابل 198 موافقة بقيمة 21.1 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة نمو 12.1% في عدد الموافقات، وبنسبة 165% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 5 موافقات بقيمة 538.5 مليون جنيه خلال شهر أبريل عام 2025 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 47.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2024 وبنسبة انخفاض 98.9% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 بلغت 1088 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 215.7 مليار جنيه، مقارنة بـ1074 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 227.8 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 1.3%، وانخفاضًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 5.3%.

ووزعت الموافقات بين 1049 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 153.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2025 مقابل 1031 موافقة، بقيمة 167.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة نمو 1.7% في عدد الموافقات، وبنسبة انخفاض 8.6% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 34 موافقة بقيمة 27.1 مليار جنيه مقارنة مع 39 موافقة بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 12.8% في عدد الموافقات، وبنسبة 49.1% بقيمة التأسيس.