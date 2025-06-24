شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يخسر أكثر من ألف جنيه بالسوق بعد هبوط عالمي ومحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد السوق المصري اليوم تراجعًا كبيرًا في سعر الجنيه الذهب، الذي خسر أكثر من ألف جنيه دفعة واحدة، مسجلًا 37,640 جنيهًا، مقارنةً بمستويات اقتربت من 38,700 جنيه في تعاملات الأيام السابقة.

ويأتي هذا الهبوط الحاد في ظل تراجع أسعار الذهب عالميًا عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف الجيوسياسية، ودفع المستثمرين عالميًا للخروج من الذهب كملاذ آمن.

وتزامن ذلك مع انخفاض سعر أونصة الذهب عالميًا بنسبة تجاوزت 1%، لتُتداول حاليًا عند 3,325 دولارًا، بعد أن كانت قد سجلت مستويات أعلى خلال التوترات العسكرية في المنطقة.

أسعار الذهب اليوم في السوق المصرية:

- عيار 24: 5,382 جنيها

- عيار 21: 4,710 جنيهات

- عيار 18: 4,038 جنيها

- الجنيه الذهب: 37,640 جنيها



ويرى خبراء السوق، أن خسائر الجنيه الذهب بهذه القيمة تعكس التذبذب الحاد في الأسواق العالمية، مؤكدين أن أي تغير في المشهد السياسي العالمي أو في سياسات الفيدرالي الأمريكي قد يعيد رسم اتجاهات الذهب سواء صعودًا أو هبوطًا.