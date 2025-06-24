شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير فى سعر الذهب اليوم بأكثر من 120جنيها.. وعيار 21 بـ4,710 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

انخفض سعر الذهب في مصر اليوم بمقدار 120 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن المعدن كملاذ آمن بعد تراجع التوترات الجيوسياسية.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية إلى نحو 3,325–3330 دولار للأوقية، من مستويات كانت قرب 3,400 دولار في ظل التصعيد الأخير، كما شهدت البورصات العالمية انخفاضًا بأكثر من 1%، بينما انخفضت أسعار النفط بنسبة ملحوظة.

أسعار الذهب الحالية في مصر:

- عيار 24: 5,382 جنيها

- عيار 21: 4,710 جنيهات

- عيار 18: 4,038 جنيها

- سعر الجنيه الذهب: 37,640 جنيها

انخفاض الطلب على الذهب بعد التهدئة الجيوسياسية وتراجع قوة الدولار

يعود هذا الهبوط إلى تراجع توقعات المستثمرين للحاجة إلى شراء الذهب كـ "ملاذ آمن" عقب الانفراجات السياسية ووقف إطلاق النار بشكل نهائي.

ويرى المحللون، أن الانخفاض في أسعار الذهب يعكس انخفاضًا في الطلب العالمي على المعدن الأصفر بسبب تحسن الثقة، خصوصًا مع تزايد التوقعات بأن الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض معدلات الفائدة قريبًا، مما أثر على القوة النسبية للدولار وسعر الأوقية.