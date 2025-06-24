الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى البنوك

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سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى البنوك

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القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:36 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بالبنوك المصرية، في بداية التعاملات وفق تعاملات البنوك حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 164.5 جنيه للشراء و165.5جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24 - 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

159.5 جنيه للشراء.

156.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.9 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.7 جنيه للشراء.

165.8 جنيه للبيع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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