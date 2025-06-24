شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد توضح حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالثلاثاء، 24 يونيو 2025 10:15 ص
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التقديم أو الإعلان عن شروط الالتحاق بـ"مدارس البريد"، تؤكد الهيئة القومية للبريد أن هذه المعلومات غير صحيحة، وتوضح أن مدارس البريد قد تم إلغاؤها منذ سنوات، ولم يعد هناك أي كيان تعليمي تابع للهيئة تحت هذا المسمى.
وتشدد الهيئة على حرصها الدائم على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وفي هذا الإطار، تُهيب الهيئة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بأنشطة الهيئة، تجنبًا لنشر أخبار مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز