شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد توضح حقيقة فتح باب التقديم لمدارس البريد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التقديم أو الإعلان عن شروط الالتحاق بـ"مدارس البريد"، تؤكد الهيئة القومية للبريد أن هذه المعلومات غير صحيحة، وتوضح أن مدارس البريد قد تم إلغاؤها منذ سنوات، ولم يعد هناك أي كيان تعليمي تابع للهيئة تحت هذا المسمى.

وتشدد الهيئة على حرصها الدائم على الشفافية وتزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، وفي هذا الإطار، تُهيب الهيئة بجميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معلومات تتعلق بأنشطة الهيئة، تجنبًا لنشر أخبار مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.