شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.725 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.825 دينار

عيار 22 سجل 37.425 دينار

عيار 21 سجل 35.725 دينار

عيار 18 سجل 30.625 دينار

عيار 14 سجل 23.800 دينار

عيار 12 سجل 20.400 دينار

الاونصة 1269.675 دينار

الجنيه الذهب 285.750 دينار

الأونصة بالدولار 3376.78 دولار

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



