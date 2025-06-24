شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف أخر تحديث عيار 21 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الذهب أخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة حول 3360 دولار.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا

أيضاً أظهرت إحصائية أجراها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم تتوقع زيادة احتياطاتها من الذهب كنسبة مئوية من احتياطات النقد الأجنبي خلال السنوات الخمس المقبلة، بينما تتوقع انخفاض احتياطاتها من الدولار.

شارك 73 بنك مركزي عالمي في الدراسة الاستقصائية التي أجراها مجلس الذهب العالمي، وتوقع 76% منهم أن تكون احتياطاتهم من الذهب أعلى خلال خمس سنوات، مقارنة بنسبة 69% في العام الماضي. وتوقع ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين انخفاض احتياطيات البنوك المركزية المقومة بالدولار خلال خمس سنوات مقارنة بنسبة 62% في العام الماضي.