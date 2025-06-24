شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية لـ"الخليج 365": بدء إنتاج أول مصنع بالقنطرة غرب يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موعد بدء الإنتاج في أول مصنع يعمل بمنطقة القنطرة غرب الواعدة، وذلك في شهر يوليو المقبل، وذلك بالتزامن مع الافتتاحات المتوالية التي تجريها المنطقة الاقتصادية بعدد من المناطق الصناعية التابعة لها.

وقال جمال الدين في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفترة المقبلة ستشهد الاحتفال بافتتاحات جديدة في منطقة القنطرة غرب، ومشروعات صينية وتركية، مشيرا إلى حجم الجهود التي تبذلها الدولة في الوقت الحالي من أجل تعظيم البنية التحتية بمنطقة القنطرة غرب الواعدة، والتي جذبت حتى الآن نحو 24 مشروعا باستثمارات تتجاوز 660 مليون دولار توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يعزز موقع المنطقة كمركز إقليمي لصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مدعومة بسلاسل الإمداد المتكاملة والبنية التحتية المؤهلة.

وشارك وليد جمال الدين، قبل أيام في وضع حجر الأساس لمشروع مجمع إنتاج الألواح الشمسية في المنطقة الصينية تيدا بالعين السخنة، والمقرر مع الانتهاء منه أن تصبح مصر لأول مرة قادرة على إنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بدءا من المواد الخام وحتى المنتج النهائي بأيدي مصرية بفضل جهود توطين الصناعة.

ووقعت شركة "صن ريف سولار" الصينية عقد مشروعها لإنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة باستثمارات 200 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات والوحدات الشمسية بقدرة 2 جيجاوات كمرحلة أولى باستثمارات 110 ملايين دولار فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون ورقائق السيليكون باستثمارات 90 مليون دولار.