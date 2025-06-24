شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار يسجل 50.63 للشراء من بنك مصر اليوم الثلاثاء 24-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى عدد من البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-6-2025، ومنها في بنك مصر، وبلغ 50.63 جنيه للشراء، و50.73 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.