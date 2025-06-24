شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى الإمارات.. عيار 24 بـ405.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 405.25 درهمًا إماراتيًا.

سعر الذهب فى الإمارات

عيار 24 سجل 405.25 درهم

عيار 22 سجل 375.25 درهم

عيار 21 سجل 360.00 درهم

عيار 18 سجل 308.50 درهم

عيار 14 سجل 238.75 درهم

عيار 12 سجل 204.50 درهم

الاونصة 12604.75 درهم

الجنيه الذهب 2880.00 درهم

الأونصة بالدولار 3367.39 دولار



وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.