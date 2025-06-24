شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تراخيص السيارات الملاكى بنسبة 30,7 % خلال مايو مقارنة أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أماني سمير

كشف تقرير المجمعة المصرية للتامين الاجباري في مصر أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر مايو سجلت حوالي 20438 سيارة ملاكي بزيادة 30.7% عن الشهر السابق ابريل 2025 .

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 346سيارة موديل 2022 و693 سيارات موديل 2023 و2420 موديل 2024 و14676موديل 2025 و2303 موديل 2026، وذلك طبقا للمجمعة المصرية للتأمين الإجبارى والأهرام.

مقارنة بأعداد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال ابريل 2025 حيث سجلت ترخيص وتأمين حوالي 14148سيارة ملاكي .

جاء من بينها 235سيارة موديل 2022 و242 سيارات موديل 2023 و1941 موديل 2024 و11302موديل 2025 و188 موديل 2026.