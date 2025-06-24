الاقتصاد

تطورات سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028

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تطورات سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028

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القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 05:00 ص

كشفت بيانات السوق أخر تطورات، سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب فى مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة حول 3360 دولار.


تسببت الضربة الأمريكية في تصعيد كبير في الصراع في الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من حقها في الرد، وذكرت التقارير أن إيران قد تغلق مضيق هرمز وهو قناة الشحن رئيسية لـ 20% من الطاقة في العالم.


وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا

 

المخاوف من الرد الإيراني دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم التضخم العالمي والذي يؤدي بدوره إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.


تسبب هذا السيناريو في ارتفاع الدولار بشكل عام بعد الدعم الذي حصل عليه الأسبوع الماضي من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت أسعار الفائدة، وقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، ليؤثر بشكل سلبي على الذهب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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