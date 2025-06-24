شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 04:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 24-6-2025.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 50.61 جنيه للشراء و 50.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.