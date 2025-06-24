شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ 355 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 405.75 ريال

عيار 22 سجل 372.00 ريال

عيار 21 سجل 355.00 ريال

عيار 18 سجل 304.25 ريال

عيار 14 سجل 236.75 ريال

عيار 12 سجل 202.75 ريال

الاونصة 12620.00 ريال

الجنيه الذهب 2840.25 ريال

الأونصة بالدولار 3367.39 دولار

وتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات امس الإثنين، مع اتجاه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية استراتيجية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتركز أنظار الأسواق حاليًا على كيفية رد طهران على هذه التطورات، وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليُسجّل 3,354.03 دولارًا للأونصة، وفقا لما نشره موقع investing.

تترقب الأسواق عن كثب تطورات المشهد الإقليمى، إذ يُعد الذهب أداة رئيسية للتحوط وقت الأزمات، مما يجعل أي تحرك في الأسعار العالمية أو الإقليمية ينعكس سريعًا على السوق المحلية.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.