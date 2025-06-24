شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات توضح أهمية بطاريات تخزين الطاقة الشمسية فى تأمين الشبكة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

بطاريات التخزين تُعد من العناصر الأساسية في أنظمة الطاقة الشمسية، خاصة في المحطات التي تعمل خارج الشبكة الكهربائية أو تلك التي تتطلب تخزيناً للطاقة لاستخدامها في أوقات غياب الشمس.

وفيما يلى أهم المعلومات التى تجعل تكنولوجيا بطاريات التخزين بمحطات الطاقة المتجددة كلمة السر فى تأمين صيف 2025 خاصة بعد تشغيل 300 ميجا وات بنظام التخزين لأول مرة فى مصر، وهى كالآتى:

1. توفير الكهرباء على مدار الساعة:

تخزن الطاقة الفائضة نهاراً لاستخدامها ليلاً أو أثناء الطقس الغائم.

2. الاستقلال عن الشبكة الكهربائية:

تُمكّن المستخدم من الاعتماد الكامل على الطاقة الشمسية دون الحاجة للربط بالشبكة العامة.

3. الاستقرار وتحسين جودة الطاقة:

تساعد في تقليل تقلبات الجهد وتوفير تيار ثابت ومستقر.

4. الحد من الفاقد في الطاقة:

تُقلل من الفاقد الناتج عن تصدير الكهرباء الزائدة إلى الشبكة.

5. التحكم في الاستهلاك الذاتي:

يمكن ضبط النظام لتخزين الكهرباء وقت انخفاض الأسعار واستخدامها وقت الذروة.

6. دعم الاستدامة البيئية:

تُقلل من الاعتماد على الوقود الأحفورى، وبالتالي تقليل الانبعاثات الضارة.