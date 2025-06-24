شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيدالثلاثاء، 24 يونيو 2025 03:00 ص
استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2028، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة حول 3360 دولار.
تسببت الضربة الأمريكية فى تصعيد كبير فى الصراع فى الشرق الأوسط، حيث حذرت طهران من حقها في الرد، وذكرت التقارير أن إيران قد تغلق مضيق هرمز وهو قناة الشحن رئيسية لـ20% من الطاقة فى العالم.
وجاءت أسعار الذهب فى السوق المحلية كالتالى:
عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا
المخاوف من الرد الإيراني دفعت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل حاد، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدعم التضخم العالمي والذي يؤدي بدوره إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
تسبب هذا السيناريو في ارتفاع الدولار بشكل عام بعد الدعم الذي حصل عليه الأسبوع الماضى من اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي ثبت أسعار الفائدة، وقلل من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل، ليؤثر بشكل سلبى على الذهب.
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