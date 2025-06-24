شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لصناعة الكيماويات تطلق مشروع إنتاج حبيبات الكلور لدعم السوق المحلى وزيادة التصدير والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لإطلاق مشروعها الجديد لإنتاج حبيبات الكلور (Chlorine Tablets) في إطار خطتها التوسعية لتعزيز القيمة المضافة لمنتجاتها وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولى من الكلور المستخدم في أغراض متعددة.

وبحسب مصدر مسؤل لليوم السابع سيتم توقيع العقد فى غضون أسبوعين للمضى قدما فى تنفيذ المشروع الهام .

ويعد مشروع حبيبات الكلور نقلة نوعية فى مجال الكيماويات، تدشنه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بقيادة المحاسب عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، بشراكة القطاع الخاص ،حيث تستخدم هذه الحبيبات بشكل أساسي في تطهير مياه الشرب وحمامات السباحة والمنشآت الصحية، كما تستخدم فى بعض الصناعات الطبية والدوائية، لما تتميز به من سهولة النقل والتخزين والاستخدام مقارنة بالكلور السائل أو الغازي.

وأكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير خطوط إنتاج الشركة، وتحقيق أكبر استفادة من مشتقات الكلور، مضيفًا أن تصنيع الحبيبات سيسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا والدول العربية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من المشروع زيادة معدلات الإنتاج، ورفع القدرة التنافسية لمنتجاتها، من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة في التصنيع تحقق أعلى درجات الجودة والسلامة البيئية، مؤكدًا أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.



ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ الإنتاج التجريبي في غضون أشهر قليلة، مع إمكانية التوسع لاحقًا في خطوط الإنتاج وفقًا لحجم الطلب.

ويمثل المشروع أحد أوجه التطوير داخل شركة مصر لصناعة الكيماويات التي تعد من أعرق الكيانات الصناعية في قطاع الكيماويات بمصر، ويعكس توجه الدولة للاستفادة من الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة الصناعية.