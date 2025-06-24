شكرا لقرائتكم خبر عن 50.63 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 24 يونيو 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.62 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وسعر الدولار بالبنك الأهلى المصري 50.63 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار في بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

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