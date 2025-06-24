شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عمود الملك مرنبتاح المعروض بالمتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض في البهو العظيم بالمتحف المصرى الكبير مجموعة من القطع الأثرية الضخمة والفريدة، من بينها عمود الملك مرنبتاح، وهو عمود مصنوع من الجرانيت الوردي تم اكتشافه في مارس 1970 في مدينة أون (عين شمس) بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، ويبلغ طوله 5.60 متر ويزن حوالي 13 طن.

ويعتبر العمود من الأعمدة التذكارية ومزين بنقوش غائرة مكتوبة بالخط الهيروغليفي وعليه نصوص تحكي عن الانتصار التاريخي الذي حققه الملك الباسل مرنبتاح على الليبيين في المعركة التي دارت في العام الخامس من حكمه، والتي تعد إحدى المعارك الحربية الشهيرة في فترة حكم الرعامسة.

تم نقل العمود إلى القلعة عام 2006 لإجراء أعمال ترميم عليه، وظل بالقلعة إلى أن تم نقله إلى المتحف المصري الكبير.

والملك مرنبتاح هو رابع ملوك الأسرة التاسعة عشر، وهو ابن الملك رمسيس الثاني من زوجته الثانية ايزيس نفرت، وترتيبه الرابع عشر من بين أبناء الملك رمسيس الثاني، وقد استمر حكم الملك مرمنبتاح حوالي عشر سنوات من عام 1213 إلى عام 1203 قبل الميلاد.